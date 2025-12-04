Жанибека Алимханулы убрала мафия букмекеров — мнение

Обнаруженный мельдоний поставил под угрозу не только поединок с кубинцем Эрисланди Ларой, но и карьеру спортсмена. Вместо осуждения соотечественники сплотились вокруг своего героя, заполнив соцсети сообщениями поддержки и призывами к справедливости, сообщает El.kz.
В соцсетях появилось мнение, что некая мафия решила не допустить, чтобы Жанибек Алимханулы забрал три пояса, поэтому и «придумали эту тему с допингом».
Как считает казахстанец виной тому тот рилс, где Жанибек призывает не ставить ставки.
Когда спортсмен публично говорит не делайте ставки, это бьет по обороту букмекерских контор. Он нарушил интересы рынков ставок, где крутятся огромные деньги. Думаю, всё это в совокупности и привело к отмене боя. Пока ещё 100% неясно ждём хороших новосте.
Сам боксёр выразил шок и недоумение, заявив, что не менял свой режим и уже запросил повторный анализ. Этот случай стал ударом по национальной гордости, ведь Алимханулы считается символом возрождения казахстанского бокса после эпохи Головкина.
Реакция в социальных сетях была мгновенной и мощной. Хештеги в поддержку боксера собрали тысячи взаимодействий. Многие фанаты и блогеры открыто заявляют о возможной «подставе», связывая скандал с бизнес-интересами промоутеров и букмекеров. Они обвиняют организации в том, что те боятся сильного казахстанского бойца.
Гнев быстро перерос в мощную волну национальной солидарности. Пользователи призывают земляков поддержать своего чемпиона, напоминая, что только в единстве сила. Под постами можно видеть флаги Казахстана, молитвенные эмодзи и слова ободрения на казахском языке, укрепляющие дух спортсмена.
Знаменитости и общественные деятели также подключились к поддержке. В сети активно упоминают имя Геннадия Головкина, надеясь на его возможное заступничество. Бизнесмены обсуждают готовность помочь с юридическими и финансовыми вопросами, чтобы защитить честь атлета.
Эксперты отмечают, что подобные скандалы — нередкая часть большого спортивного бизнеса. Однако народная поддержка становится для спортсмена главным тылом, напоминая, что он не один в этой борьбе.
Пока все ждут результатов повторной экспертизы, главный посыл фанатов остаётся неизменным: «Держись, Жанибек! Твоя страна с тобой». Эта история вновь доказывает, что в сложную минуту казахстанцы умеют объединяться вокруг своих героев.
Обвинения в адрес организаторов и версия о «подставе»:
«Это чистая провокация! Они увидели силу нашего чемпиона и испугались честного боя. Всё дело в больших деньгах букмекеров».
«Слишком удобно, что положительный тест появился за несколько дней до боя. Это классическая подножка от тех, кому невыгодна его победа».
«1000% уверен, что за этим стоят промоутеры. Лара знал, что проиграет, вот и нашли способ сорвать бой».
Призывы к единству и национальной гордости:
«Пока мы держимся друг за друга, нас никто не победит. Жанибек, мы с тобой!».
«Он — наша честь и гордость. Сейчас самое время показать, что казахстанцы не бросают своих героев в беде. Всем миром должны его поддержать».
Эмоциональная поддержка и вера в невиновность:
«Сердце болит от несправедливости. Пусть наш парень знает, что мы верим в него и стоим за него горой. Он выйдет из этого испытания ещё сильнее».
«Он — батыр нашего народа. Мы верим, что он чист, и правда восторжествует. Это лишь испытание, которое он с честью пройдёт».
Жанибек Алимханулы снят с боя за три титула из-за положительной допинг-пробы.