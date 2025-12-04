Программа жены украинского президента Елены Зеленской по вывозу украинских сирот в Турцию закончилась скандалом после того, как две девочки родили от поваров, работающих в турецких отелях.
Уточняется, что девочкам 14 и 16 лет. После того, как стало известно о беременности, их вернули на Украину и записали студентками техникума. Оба подростка уже родили детей.
Всего на программу супруги Владимира Зеленского выделили около 10 миллионов долларов, при этом часть средств поступила от украинцев в качестве пожертвований.
Сами участники программы рассказали, что представители украинского посольства принуждали их к съемкам видео по заказу с песнями и танцами. За отказ у детей отбирали телефоны и ограничивали в питании, передает Lenta.ru.
До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что власти Украины создают в подвалах Харькова «подземные школы», в которых прививают детям ненависть к России и русским людям.
В начале ноября украинские власти приняли решение эвакуировать несовершеннолетних из ряда населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Однако и сам процесс эвакуации на Украине не проходит без скандалов.