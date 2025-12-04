Вратаря «Сан-Хосе» Аскарова заменили после четырёх пропущенных шайб

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменён после того, как пропустил четыре шайбы в первом периоде домашнего матча НХЛ против «Вашингтона». Одну из шайб забросил капитан столичной команды Александр Овечкин. После стартовой двадцатиминутки гости вели со счётом 4:0.
Аскарову 23 года, игра с «Вашингтоном» стала для него 18-й в текущем сезоне. На счету российского голкипера — 10 побед.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел вперёд Евгения Малкина в списке бомбардиров сезона НХЛ: у форварда «Вашингтона» 27 очков (12 голов и 15 передач), тогда как Малкин имеет 26 результативных баллов.