Вратаря «Сан-Хосе» Аскарова заменили после четырёх пропущенных шайб

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменён после того, как пропустил четыре шайбы в первом периоде домашнего матча НХЛ против «Вашингтона». Одну из шайб забросил капитан столичной команды Александр Овечкин. После стартовой двадцатиминутки гости вели со счётом 4:0.