Выяснилось, почему известная спортсменка Лыскун отвергла украинское гражданство

23-летняя чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун перешла под российский спортивный флаг, официально отказавшись от гражданства Украины. В интервью «Известиям» спортсменка рассказала, что решение назревало годами и стало итогом профессиональных и личных конфликтов.
По словам Лыскун, ключевой проблемой стало качество подготовки в украинской сборной. Она утверждает, что многие тренеры не имели профильной квалификации, приходя из гимнастики или прыжков на батуте. Отсутствие грамотного тренировочного процесса, по её словам, тормозило спортивный рост.
Спортсменка рассказала, что нередко оставалась наедине с подготовкой: тренеры увещевали, что она «и сама знает, как себя настроить». В итоге психологическая нагрузка возрастала — были периоды, когда Лыскун на неделю прекращала тренировки и оставалась дома.
Отдельно она упомянула и о давлении внутри команды. По её словам, на Украине ей неоднократно высказывали претензии за общение с русскоязычными спортсменами и тренерами. Замечания звучали публично, на общих собраниях, несмотря на лозунги «Спорт вне политики», размещённые на базах подготовки.
Лыскун родилась в Луганске. На международной арене она успела заявить о себе: серебро чемпионата мира в миксте (2022), золото чемпионата Европы в командных соревнованиях (2018) и синхронных прыжках с вышки (2024). По её словам, базу мастерства ей заложили тренеры из Луганска, и связь с ними она сохраняла даже после их переезда в Москву.
Спортсменка подчеркнула, что выбрала прыжки в воду ради самого спорта, а не политики, однако именно политизированная атмосфера в украинской сборной стала одной из причин её ухода.
