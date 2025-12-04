Выяснилось, почему известная спортсменка Лыскун отвергла украинское гражданство

Лыскун родилась в Луганске. На международной арене она успела заявить о себе: серебро чемпионата мира в миксте (2022), золото чемпионата Европы в командных соревнованиях (2018) и синхронных прыжках с вышки (2024). По её словам, базу мастерства ей заложили тренеры из Луганска, и связь с ними она сохраняла даже после их переезда в Москву.