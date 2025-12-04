Ричмонд
В Иркутской области будущим мамам платят пособие

Чтобы получить деньги, нужно встать на учет в больницу на раннем сроке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области более 3,2 тысячи беременных женщин получают единое пособие. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, чтобы его получить, нужно встать на учет в больницу на раннем сроке.

— Женщине нужно только подать заявление, а все справки мы соберем сами. Деньги платят каждый месяц до самых родов, даже если ребенок родился в конце месяца, — отметил управляющий Отделением Соцфонда Алексей Макаров.

У семьи должен быть доход, не превышающий региональный прожиточный минимум. На каждого человека — не больше 17 575 рублей на юге области или 22 857 рублей на севере. Еще у взрослых в семье должен быть заработок не меньше 89 760 рублей за расчетный период. Проверят и имущество. Получить выплату может только гражданка России, которая постоянно здесь живет.

Размер пособия зависит от достатка семьи: 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Это от 9,5 до 19 тысяч рублей на юге и от 12,5 до почти 25 тысяч рублей на севере области. Подать заявление можно с 12-й недели через Госуслуги или в отделении Соцфонда. Деньги начнут поступать с того месяца, когда вы встали на учет, но не раньше 6-й недели беременности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье работница банка спасла мужчину от мошенников.