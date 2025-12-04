В Иркутской области будущим мамам платят пособие

Размер пособия зависит от достатка семьи: 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Это от 9,5 до 19 тысяч рублей на юге и от 12,5 до почти 25 тысяч рублей на севере области. Подать заявление можно с 12-й недели через Госуслуги или в отделении Соцфонда. Деньги начнут поступать с того месяца, когда вы встали на учет, но не раньше 6-й недели беременности.