Красноярцам рассказали, когда начнется реконструкция главного проспекта правобережья

Для расширения проезжей части необходимо демонтировать шесть торговых объектов по адресам: проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 176 г, 176д, 176ж, 176к, 176 л, 176 м. Выкуп объектов недвижимости начнется в январе 2026 года. Оценка уже проведена, собственники с ее результатами ознакомлены. В течение месяца после перечисления средств они будут должны освободить помещения. В рамках реконструкции на месте кафе и магазинов появится благоустроенная территория с пешеходными дорожками, деревьями, кустарниками, скамейками и урнами.