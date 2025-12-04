Красноярцам рассказали, когда начнется реконструкция главного проспекта правобережья

В 2026 году начнется реконструкция части проспекта им. газеты «Красноярский рабочий». Работы запланированы в рамках преображения краевого центра к 400-летию, рассказали в мэрии.
В границы реконструкции входит участок по четной стороне улицы от транспортного кольца Предмостной площади до улицы Капитанской. Общая протяженность отрезка — 655 метров. Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части до трех нормативных полос движения. Также будет расширена и благоустроена пешеходная зона, оформлены газоны, установлены опоры освещения, обновлен остановочный павильон. Разработкой проекта занимались специалисты АО «Гражданпроект».
Для расширения проезжей части необходимо демонтировать шесть торговых объектов по адресам: проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 176 г, 176д, 176ж, 176к, 176 л, 176 м. Выкуп объектов недвижимости начнется в январе 2026 года. Оценка уже проведена, собственники с ее результатами ознакомлены. В течение месяца после перечисления средств они будут должны освободить помещения. В рамках реконструкции на месте кафе и магазинов появится благоустроенная территория с пешеходными дорожками, деревьями, кустарниками, скамейками и урнами.
В начале 2026 года будет определен подрядчик для проведения строительно-монтажных работ. По проекту реконструкция займет 18 месяцев, соответственно результат красноярцы смогут оценить в 2027 году. Средства на строительство уже заложены в городском бюджете.
«Реконструкция участка проспекта им. газеты “Красноярский рабочий” станет первым шагом к преображению Предмостной площади к 400-летию города. Напомню, рядом запланировано возведение Дворца молодежи, он станет штабом “Движения первых”. По предложению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова реализацию проекта нового центра поддержал президент России Владимир Путин. Мы комплексно подойдем к обновлению этой территории. Планируется ремонт фасадов ряда домов, продолжится создание подсветки зданий, обновление старых муралов и появление новых», — пояснил временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов.
Сейчас на этом участке нет прогулочной зоны, только обрыв. Планируется оборудовать спуски от территории Дворца молодежи и продлить пешеходную зону Ярыгинской набережной почти до микрорайона Южный берег.
Пешеходную зону приведут в порядок и на противоположной стороне проспекта — нечетной. Чтобы территория стала комфортнее для прогулок, на участке от транспортного кольца до остановки «Юбилейная» обустроят тротуарные дорожки, обновят озеленение.