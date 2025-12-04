Прокуратура помогла уволенной воспитательнице получить выходное пособие

В Иркутской области уволенной работнице выплатили выходное пособие после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуру обратилась жительница Жигаловского района. Она рассказала, что ее уволили с должности воспитателя детского сада без выплаты выходного пособия. Увольнение произошло в результате сокращения штата учреждения.
Установлено, что выходное пособие женщине не выплачивали в течение года. В детском саду решение аргументировали тем, что уволенная сотрудница была в статусе пенсионера.
Прокурор внес представление. После этого женщине выплатили выходное пособие в размере более 42 тысяч рублей.
