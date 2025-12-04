Ричмонд
В Госдуме анонсировали повышение стоимости одного пенсионного коэффициента: о какой сумме идет речь

Говырин: С 2026 года один пенсионный коэффициент будет стоить около 157 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года один пенсионный коэффициент будет стоить около 157 рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — уточнил парламентарий.

В следующем году россиян ждет индексация. На 7,6% вырастут пособия, материнский капитал, зарплаты некоторым категориям бюджетников. А еще на этот же процент подрастет стоимость пенсионных коэффициентов.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как получить пенсионные баллы и узнать, сколько работник их уже накопил.

Кроме того, россиянам напомнили, что получить больше 10 пенсионных баллов за один год невозможно. Если человек получает больше 2 млн 759 тысяч рублей в год, то с превышения работодатель платит уже не 30%, а 15,1%. Эти деньги тоже идут на пенсии и бесплатную медицину.