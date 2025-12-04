В 2026 году диспансеризацию пройдут 1,2 миллиона жителей Красноярского края

На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края депутаты поддержали поправки к проекту регионального бюджета на 2026−2028 годы. Так, на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» выделят около 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Деньги пойдут на модернизацию первичного звена, строительство Минусинской межрайонной больницы, закупку лекарств. Кроме того, планируется обновление парка санитарного автотранспорта (закупят 28 машин), обеспечение проживания иногородних пациентов, проходящих лечение в краевом онкологическом диспансере, и другое.
В следующем году диспансеризацию должны пройти 1,2 миллиона жителей региона, в том числе маломобильные граждане.
Пресс-служба Заксобрания добавила, что в 2025 году объем диспансеризации составил 85%, поэтому около миллиарда рублей вернут в федеральный бюджет.