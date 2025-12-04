В 2026 году диспансеризацию пройдут 1,2 миллиона жителей Красноярского края

На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края депутаты поддержали поправки к проекту регионального бюджета на 2026−2028 годы. Так, на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» выделят около 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.