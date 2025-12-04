Депутат Говырин: Стоимость пенсионного коэффициента повысится с 1 января

Стоимость одного пенсионного коэффициента повысится с 1 января — он составит около 157 рублей. Об в четверг, 4 декабря, сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
— Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек, — цитирует Говырина РИА Новости.
Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести так называемый новогодний капитал — ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей для всех пенсионеров. Такая инициатива позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы.
Глава комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, с 1 декабря повысятся пенсии для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, а также для тех, кто прекратил трудовую деятельность.
Кроме того, некоторые граждане получат в декабре «тринадцатую» пенсию — тем, кто получает выплату до 11 января, переведут ее досрочно. Это связано с нерабочими днями в период новогодних праздников.