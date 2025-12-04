Ричмонд
В Новосибирске планируют ужесточить условия для большегрузов

Администрация Новосибирска совместно с ГИБДД разработала изменения в организации дорожного движения для грузовиков.

Источник: Соцсети

Заместитель мэра Иосиф Кодалаев сообщил, что планируется установка дополнительных дорожных знаков и камер фотовидеофиксации, пишет infopro54.

Пример успешного контроля на дамбе ГЭС, где увеличение штрафа до 5 тысяч рублей сократило количество нарушителей, вдохновил на аналогичные меры в других частях города. Новые правила ограничат въезд транспорта весом свыше 12 тонн в определённые зоны, чтобы уменьшить помехи для жителей от больших фур, заезжающих во дворы.

Депутат Андрей Зайцев отметил проблему ночной стоянки большегрузов в жилых районах, на что Кодалаев ответил, что уже существуют нормы, запрещающие стоянку транспорта тяжелее 3,5 тонн вне специальных мест. Принятие нового постановления о движении грузовиков позволит исключить их проезд в спальные районы.

Также обсуждается дополнительное регулирование транзитного транспорта, в частности, по улице Петухова. Эти меры направлены на улучшение ситуации с дорожным движением в Новосибирске и повышение безопасности для жителей.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что подъездную дорогу к озеру Карачи в НСО отремонтируют в 2026 году.