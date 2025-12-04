В Новосибирске планируют ужесточить условия для большегрузов

Пример успешного контроля на дамбе ГЭС, где увеличение штрафа до 5 тысяч рублей сократило количество нарушителей, вдохновил на аналогичные меры в других частях города. Новые правила ограничат въезд транспорта весом свыше 12 тонн в определённые зоны, чтобы уменьшить помехи для жителей от больших фур, заезжающих во дворы.