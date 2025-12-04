Ричмонд
В четырех районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 4 декабря в Ростовской области отразили воздушную атаку.

В ночь на 4 декабря силы ПВО сбили дроны над одним городом и четырьмя районами Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны уничтожили в Новошахтинске, а также в Белокалитвинском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Известно, что из людей никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

