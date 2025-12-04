В четырех районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 4 декабря силы ПВО сбили дроны над одним городом и четырьмя районами Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны уничтожили в Новошахтинске, а также в Белокалитвинском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Известно, что из людей никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше