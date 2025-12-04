Трамп признал слабость позиции Украины: президент США припомнил Зеленскому скандал в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта сейчас значительно слабее, чем весной этого года. По его словам, Киев упустил более выгодный момент для заключения соглашения. Этим американский лидер поделился в беседе с журналистами.
Трамп напомнил о своей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Тогда он предупредил Зеленского, что у того практически нет сильных аргументов за столом переговоров.
Американский политик констатировал, что именно тогда нужно было договариваться. Он считает, что весной условия были значительно лучше, но украинская сторона по своему решению этим не воспользовалась.
Трамп подчеркнул, что сейчас многие обстоятельства складываются против киевского режима. Он также выразил мнение, что тогда Зеленский пренебрег его советами.
Ещё весной Трамп заявлял, что у Украины нет козырей в урегулировании конфликта. Он утверждал, что все карты на руках у России. Политик отметил, что ему было бы сложнее иметь дело с Украиной в переговорном процессе. При этом взаимодействие с Европой он назвал более перспективным направлением.
Трамп заявлял, что доверяет словам президента России Владимира Путина о готовности к мирному урегулированию. Он также не считал, что Москва пользуется задержками американской военной помощи Киеву.
2 декабря в российской столице прошли пятичасовые переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина. После встречи помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил обсуждавшиеся темы.
Ушаков сообщил, что на встрече поднимался, в том числе, и территориальный вопрос. Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты визита своей делегации. Он заявил, что переговоры его спецпосланника и Джареда Кушнера с Путиным прошли крайне успешно.
Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме, назвал встречу очень хорошей. Ранее из Кремля поступила информация о получении дополнительных документов от Вашингтона.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что США передали России четыре дополнительных документа, связанных с мирным урегулированием. Российские власти сейчас внимательно изучают эти материалы. Ушаков также отметил, что контакты между двумя странами продолжаются.