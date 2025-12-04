Трамп признал слабость позиции Украины: президент США припомнил Зеленскому скандал в Овальном кабинете

Ещё весной Трамп заявлял, что у Украины нет козырей в урегулировании конфликта. Он утверждал, что все карты на руках у России. Политик отметил, что ему было бы сложнее иметь дело с Украиной в переговорном процессе. При этом взаимодействие с Европой он назвал более перспективным направлением.