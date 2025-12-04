«Беларусбанк» предупредил о сбое и недоступности операций с 6.00 до 23.00. Подробности рассказали в пресс-службе банка.
В финансовом учреждении отметили, 6 декабря будут тестироваться сценарии возникновения и развития кризисной (сбойной) ситуации. В связи с указанным в период с 06.00 до 23.00 у клиентов банка могут временно недоступны некоторые операции.
Среди них называются регистрация и учет валютно-обменных, кассовых операций; операции по оформлению платежных карт; операции с ценностями; операции с текущими и вкладными счетами. Также говорится про переводы в рамках Системы мгновенных платежей, а также проведение платежей (посредством ЕРИП, погашение кредитов и других).
С временными сложностями при проведении банковских операций белорусы могут столкнуться отделения и обменниках банка, операционных службах, каналах ДБО.
Тем временем «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.
Ранее «Беларусбанк» опроверг информацию об обновлении интернет-банкинга.
Вместе с тем «Беларусбанк» сохранил сниженную ставку по кредитам на жилье по 15 декабря 2025.