Росреестр не поддержал обязательную проверку дееспособности продавцов жилья

Поправки об обязательной проверке продавца перед сделкой о купле-продаже недвижимости полностью противоречат конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в Росреестре.
Ведомство высказалось по поводу инициативы председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Он предложил раскрывать данные продавцов жилья из учетных записей в психоневрологических и наркологических диспансерах.
— Дополнение законодательства Российской Федерации нормами, предусматривающими обязательные проверки со стороны Росреестра информации о состоянии здоровья продавца, не поддерживается, — цитирует заявление РБК.
Директор консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева считает, что скандал вокруг продажи квартиры артистки Ларисы Долиной пока не повлиял на количество сделок по купле-продаже готового жилья.
Инцидент с обманутой мошенниками Долиной набирает обороты, а среди общественников и звезд назрело немало противоречий относительно квартирного вопроса. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».