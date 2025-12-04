Ричмонд
«Что-то мохнатное»: Мединский не знал, что капибара — это реальное животное

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский признался, что недавно впервые узнал о существовании капибар. Он отметил, что раньше считал это слово вымышленным и не представлял, что такие животные действительно существуют.

— Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка. Но недавно я узнал, что капибара — это животное. Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии, — поделился он.

По словам Мединского, теперь он хочет увидеть капибар лично. Он добавил, что собирается отправиться на экскурсию, чтобы наблюдать за ними вживую, передает ТАСС.

В Московском зоопарке ранее сообщили о рождении двух капибар. По информации учреждения, 18 сентября у самки по кличке Малая появились малыши. Первый детеныш появился незадолго до закрытия зоопарка, этот момент можно было наблюдать в онлайн-трансляции. Пол новорожденных малышей пока неизвестен, сотрудники зоопарка смогут определить его позже. Для восьмилетней капибары Малой это уже десятые и одиннадцатые детеныши.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше