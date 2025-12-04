«Что-то мохнатное»: Мединский не знал, что капибара — это реальное животное

В Московском зоопарке ранее сообщили о рождении двух капибар. По информации учреждения, 18 сентября у самки по кличке Малая появились малыши. Первый детеныш появился незадолго до закрытия зоопарка, этот момент можно было наблюдать в онлайн-трансляции. Пол новорожденных малышей пока неизвестен, сотрудники зоопарка смогут определить его позже. Для восьмилетней капибары Малой это уже десятые и одиннадцатые детеныши.