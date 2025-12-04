Россиянам напомнили об особом порядке оплаты труда в новогодние праздники

Работа с 31 декабря по 11 января, то есть в законодательно установленные праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.
«В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года… Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники», — отметил общественник.
Это касается также и тех работников, у кого оплата работы идет по часовой ставке, добавил Машаров. В этом случае также работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается по двойной часовой ставке.
Ранее юрист предупредил россиян о том, что их могут привлечь к работе в праздничные дни. Однако, такое может произойти лишь в исключительных случаях.
Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов назвал категории работников, которые нельзя привлекать к труду в праздничные дни.