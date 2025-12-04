Топ-5 главных новостей в Молдове 4 декабря 2025: Правда об отношениях Молдовы с МВФ — что скрывают власти; еще один дрон нашли в Молдове — селянин вез его домой; «хорошие люди» из ПАС ещ

Топ-5 главных новостей на утро четверга, 4 декабря 2025:
1. Миссия невыполнима: Правда об отношениях Молдовы с МВФ — почему власти скрывают, что до краха осталось полшага.
2. Еще один дрон нашли в Молдове: Житель села властям о своей находке не сообщил, а привез его домой — в хозяйстве пригодится.
3. «Хорошие люди» из ПАС еще 5 лет назад дрались в парламенте, выходили на массовые митинги протеста, в своих СМИ писали, что угодно: Только представьте, если бы сегодня оппозиция в Молдове так себя повела.
4. В Молдове педофил надругался над 12-летним ребенком, но в тюрьму не сел: Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора.
5. Две новости и обе плохие: Жителям Молдовы, все-таки, урезали компенсации за отопление, а со следующего года мы перестанем получать помощь от государства за электроэнергию.
