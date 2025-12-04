В Новосибирске изменят режим работы светофоров на Советском шоссе

Работы по замене дорожных контроллеров и корректировке сигналов запланированы с декабря 2025 по январь 2026 года.
По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, меры направлены на улучшение дорожной обстановки. Специалисты Городского центра организации дорожного движения проводят постоянный мониторинг движения и корректируют режим работы светофоров через удалённый сервер.
Ранее водители жаловались, что на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова зелёный сигнал горит всего 20 секунд, что создаёт пробки и вынуждает искать объезд через Северный проезд, где также возникают заторы.