«Авангард» в Омске сыграет с «Сочи» в статусе фаворита

У букмекеров на игру расклады следующие: на победу омичей в основное время коэффициент 1,26, на их успех с учетом буллитов или овертайма 1,17. На ничью в основное время это 7,23. Победа южан в основное время оценена с цифрой в 7,63. Их же успех в том числе по буллитам или в овертайме возможен с коэффициентом в 5,12.