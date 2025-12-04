«Авангард» в Омске сыграет с «Сочи» в статусе фаворита

«Авангард» на домашнем льду 4 декабря сыграет с ХК «Сочи» матч чемпионата КХЛ. В этой игре его можно считать фаворитом.
В таблице Западной конференции КХЛ гости занимают 11-е место, набрав всего 23 очка в 31 матче.
На ТВ встречу покажут «KHL» Prime и «12-й канал».
В чемпионатах КХЛ команды сыграли 21 раз. В этих матчах «Авангард» побеждал в 15 случаях, у южан 6 побед. Общее соотношение шайб в противостоянии 86:43 в пользу сибиряков.
У букмекеров на игру расклады следующие: на победу омичей в основное время коэффициент 1,26, на их успех с учетом буллитов или овертайма 1,17. На ничью в основное время это 7,23. Победа южан в основное время оценена с цифрой в 7,63. Их же успех в том числе по буллитам или в овертайме возможен с коэффициентом в 5,12.
Ранее мы писали, что капитан «Авангарда» Дамир Шарпизянов вошел в сборную «RUS Stars» на Матч звезд КХЛ.