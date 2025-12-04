Российская певица Милявская впервые за 10 лет побывала в метро

Певица Лолита Милявская удивила поклонников выбором городского транспорта.
2 декабря артистка опубликовала запись, на которой спускается по эскалатору московского метро — впервые за десятилетие. Причиной такого решения стали пробки, которые угрожали сорвать её вылет в Бишкек.
По словам Милявской, путь до аэропорта оказался непростым: плотный трафик заставил её отказаться от автомобиля и пересесть на подземку, а затем — на аэроэкспресс. Российская звезда призналась, что сама не ожидала подобного маршрута, но другого способа добраться вовремя не оставалось.
Подписчики тут же подключились к обсуждению. Одни посоветовали ей оформить карту «Тройка» для удобства поездок, другие отметили неожиданность появления артистки в метро. В комментариях не обошлось и без шуток — пользователи предположили, что теперь Лолита будет добираться в аэропорт только подземкой, а самый радикальный вариант предложили через «кольцевую линию до Бишкека».
В сети отметили, что даже знаменитости вынуждены сталкиваться с типичными городскими проблемами — пробками и поиском обходных путей. Многие похвалили Лолиту за то, что она спокойно воспользовалась общественным транспортом, не придавая значения статусу.
