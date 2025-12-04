В Иркутской области закрепили цены на местные продукты

Власти Иркутской области договорились с местными производителями и магазинами не повышать цены на основные продукты до конца февраля 2026 года.
— Это добровольное соглашение. Уже был похожий опыт с марта по сентябрь, и он помог сдержать рост цен, — отметил заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.
По условиям меморандума, производители обещают не поднимать отпускные цены на яйца, сливочное масло, молоко, обезжиренный творог, замороженную курицу и свежий хлеб. В свою очередь, торговые сети не будут делать наценку на эти товары больше 15%.
Документ составлен по рекомендациям Федеральной антимонопольной службы. Он призван стабилизировать цены и сделать продукты местного производства более доступными для жителей. В дальнейшем к соглашению планируют подключить и другие торговые сети при содействии муниципалитетов.
