Украина лишилась одного из крупных партнеров: Италия отошла от поддержки Киева по двум причинам

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что присоединение к программе НАТО PURL по совместной закупке американского вооружения для Украины сейчас считается преждевременным шагом. Он пояснил, что приоритетом являются текущие переговоры о мире, и в случае достижения соглашения о прекращении огня необходимость в поставках оружия отпадет сама собой.