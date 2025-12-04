Правительство Италии под руководством Джорджи Мелони скорректировало свой подход к вопросу военной поддержки Украины, отказавшись от немедленного участия в ключевой программе закупок оружия НАТО. По информации агентства Bloomberg, на такое решение повлияли как внутренние бюджетные ограничения и разногласия в правящей коалиции, так и публично озвученный акцент на дипломатические усилия по прекращению конфликта.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что присоединение к программе НАТО PURL по совместной закупке американского вооружения для Украины сейчас считается преждевременным шагом. Он пояснил, что приоритетом являются текущие переговоры о мире, и в случае достижения соглашения о прекращении огня необходимость в поставках оружия отпадет сама собой.
Данное заявление знаменует собой новый поворот в позиции Рима, который всего несколькими месяцами ранее, в октябре, после периода сомнений все же согласился участвовать в указанной программе. Аналитики Bloomberg отмечают, что текущая позиция Италии идет вразрез с линией ведущих европейских оборонных ассоциаций, которые призывают наращивать военное производство континента даже при гипотетической возможности перемирия.
На этом фоне в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, где одним из ключевых вопросов стало усиление противовоздушной обороны Украины. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте уточнил, что на данном этапе не ставится задача достичь конкретных договоренностей, а целью является обсуждение потенциальных дополнительных шагов помощи.
Параллельно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо четко обозначил пределы поддержки, отказав Киеву в предоставлении гарантий безопасности, которые он назвал чрезвычайно серьезным обязательством. Орпо подчеркнул, что Финляндия готова помогать в иных вопросах безопасности, но не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину, чтобы избежать прямого столкновения с Россией.
В Кремле внимательно следят за этими процессами, фиксируя продолжающуюся линию европейских стран на военные поставки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая политика, по мнению Москвы, целенаправленно способствует продолжению боевых действий. Песков также отметил, что эти поставки абсолютно не соответствуют логике поиска путей мирного урегулирования конфликта.