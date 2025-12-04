Ричмонд
Самарцы тихо увольняются из-за эмоционального истощения

В Самаре с тихим увольнением сталкивали 30% компаний.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сотрудники признались, что могут тихо уволиться. Причины назвали в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— С тихим увольнением сотрудников сталкивались в 30% компаний. Работодатели стараются наладить диалог, треть кадровиков выходят с предложением поменять задачи или должность. Чаще всего такие сотрудники хотят уйти из-за эмоционального истощения и отсутствия карьерных перспектив, — отметили в сообщении.

Кроме того, с выгоранием чаще сталкиваются женщины, молодые сотрудники до 35 лет и работники с высшим образованием. Горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц за тихим увольнением чаще видят отсутствие карьерных перспектив.