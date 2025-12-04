Самарцы тихо увольняются из-за эмоционального истощения

Кроме того, с выгоранием чаще сталкиваются женщины, молодые сотрудники до 35 лет и работники с высшим образованием. Горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц за тихим увольнением чаще видят отсутствие карьерных перспектив.