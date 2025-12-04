Открыт точный метод синтеза светящихся веществ для медицины и техники

По информации вуза, химики нашли несложный способ контролируемого получения специфических органических молекул — пиразолов. Известные ранее способы их синтеза были более сложными, дорогими и не всегда точными — нередко получались молекулы, близкие по структуре к искомым, но отличающиеся по свойствам. Ученые нашли условия, при которых реакция протекает строго в нужном направлении и позволяет получать только целевые вещества — 5-стирилпиразолы. В основе метода предварительная модификация исходных веществ за счет добавления в реакцию вспомогательных элементов — аминов, органических соединений, которые часто используют в химии как катализатор или основу. Весь процесс синтеза химикам удалось оптимизировать до двух стадий, которые проводятся в одной колбе без выделения промежуточных продуктов, что не только упрощает методику, но и делает ее экономически выгодной.