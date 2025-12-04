Институт мира США переименовали в честь Трампа

Госдеп США переименовал Институт мира (USIP) в Вашингтоне в честь президента страны Дональда Трампа.
Как пояснили в ведомстве, это было сделано, чтобы «отразить имя величайшего переговорщика в истории» Соединенных Штатов.
«Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа. Лучшее еще впереди», — говорится в сообщении Государственного департамента в соцсети X*.
К публикации прикрепили фотографию здания института с именем главы государства в названии.
Ранее сообщалось, что Трамп опроверг информацию о его планах назвать в свою честь бальный зал, который собираются построить на месте Восточного крыла Белого дома.
