Институт мира США переименовали в честь Трампа

В Госдепе заявили, что решили «отразить имя величайшего переговорщика в истории» страны.

Источник: Аргументы и факты

Госдеп США переименовал Институт мира (USIP) в Вашингтоне в честь президента страны Дональда Трампа.

Как пояснили в ведомстве, это было сделано, чтобы «отразить имя величайшего переговорщика в истории» Соединенных Штатов.

«Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа. Лучшее еще впереди», — говорится в сообщении Государственного департамента в соцсети X*.

К публикации прикрепили фотографию здания института с именем главы государства в названии.

Ранее сообщалось, что Трамп опроверг информацию о его планах назвать в свою честь бальный зал, который собираются построить на месте Восточного крыла Белого дома.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

