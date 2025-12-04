В декабре назначат дополнительные рейсы автобусов Гданьск — Калининград

В декабре назначат дополнительные автобусы из Гданьска в Калининград. Информацию об этом опубликовали в сообществе регионального автовокзала «ВКонтакте».
Дополнительные рейсы по международному маршруту № 900 назначат 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 и 29 декабря. Время отправления из аэропорта Гданьска — в 11:30, а с остановки на польском автовокзале — в 12:00.
Ознакомиться с актуальным расписанием и купить билеты предлагают на сайте автовокзала. По всем вопросам также можно обратиться в справочную по номеру