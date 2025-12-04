Ричмонд
В 2026 году начнется реконструкция части проспекта «Красноярский рабочий»

Работы запланированы в рамках преображения Красноярска к 400-летию.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Красноярске начнется реконструкция проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — работы затронут отрезок по четной стороне улицы от транспортного кольца Предмостной площади до Капитанской. В мэрии сообщили, что общая протяженность участка — 655 метров.

Планируется расширение проезжей части до трех полос движения, благоустройство пешеходной зоны, оформление газонов, установка новых опор освещения и другое. Работы состоятся в рамках преображения краевого центра к 400-летию.

Для расширения проезжей части демонтируют шесть торговых объектов возле Предмостной площади. Выкуп объектов недвижимости начнется в январе.

Подрядчика для проведения строительных работ определят в начале 2026 года. Реконструкция займет 18 месяцев — результат красноярцы смогут оценить в 2027-м.