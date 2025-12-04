В 2026 году начнется реконструкция части проспекта «Красноярский рабочий»

В 2026 году в Красноярске начнется реконструкция проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — работы затронут отрезок по четной стороне улицы от транспортного кольца Предмостной площади до Капитанской. В мэрии сообщили, что общая протяженность участка — 655 метров.