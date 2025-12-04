Глава Башкирии рассказал про город, который непременно стоит посетить

"Буду рад, если жители Башкортостана откроют для себя Ташкент. Это очень красивый город, который непременно стоит посетить. Тем более что совсем скоро здесь начнет свою работу Центр исламской цивилизации — новая достопримечательность Узбекистана.
Главная его цель — показать истинную гуманистическую и просветительскую сущность ислама. Эти слова Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева о Центре очень точно передают то, что у меня на душе.
Действительно удивительное место. Традиционные подходы к созданию музеев сочетаются в нем с современными решениями. Есть уникальные экспонаты, главный из которых — Коран Османа. Напомню, что в начале прошлого века книга хранилась в Уфе, а теперь ее золотая копия выставлена в визит-центре «Тура-хан»", — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
Руководитель региона также отметил, команда республики договорилась с коллегами из Узбекистана о сотрудничестве между Центром исламской цивилизации и Евразийским музеем кочевых цивилизаций в Башкирии. Планируется, что представители Башкортостана приедут в Ташкент для работы с архивами, научными источниками, будут обмениваться опытом.
