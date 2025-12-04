Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии рассказал про город, который непременно стоит посетить

Этим городом является столица Узбекистана — Ташкент.

Источник: пресс-служба Главы РБ / соцсети Главы РБ

"Буду рад, если жители Башкортостана откроют для себя Ташкент. Это очень красивый город, который непременно стоит посетить. Тем более что совсем скоро здесь начнет свою работу Центр исламской цивилизации — новая достопримечательность Узбекистана.

Главная его цель — показать истинную гуманистическую и просветительскую сущность ислама. Эти слова Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева о Центре очень точно передают то, что у меня на душе.

Действительно удивительное место. Традиционные подходы к созданию музеев сочетаются в нем с современными решениями. Есть уникальные экспонаты, главный из которых — Коран Османа. Напомню, что в начале прошлого века книга хранилась в Уфе, а теперь ее золотая копия выставлена в визит-центре «Тура-хан»", — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Руководитель региона также отметил, команда республики договорилась с коллегами из Узбекистана о сотрудничестве между Центром исламской цивилизации и Евразийским музеем кочевых цивилизаций в Башкирии. Планируется, что представители Башкортостана приедут в Ташкент для работы с архивами, научными источниками, будут обмениваться опытом.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о главных целях визита в Ташкент.