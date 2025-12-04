Красноярцев приглашают на новогодние праздники для всей семьи

Так, Дворец культуры «Кировский» (ул. Кутузова, 91) подготовил сразу несколько программ. Спектакль «Волшебник Зимнего Яра» по мотивам сказки Александра Волкова пройдет с 19 декабря по 6 января. Для самых маленьких (до 5 лет) организовали «Крошку-ёлку» с играми, песнями и костюмированными героями (27, 28 декабря и 5 января). А 8 января семейный рождественский спектакль «Муми-ёлка» завершит праздничную программу.