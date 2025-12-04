Красноярцев приглашают на новогодние праздники для всей семьи

С 19 декабря по 8 января в пяти Дворцах культуры Красноярска пройдут новогодние спектакли, утренники и интерактивные представления для детей и их родителей, сообщает мэрия.
Так, Дворец культуры «Кировский» (ул. Кутузова, 91) подготовил сразу несколько программ. Спектакль «Волшебник Зимнего Яра» по мотивам сказки Александра Волкова пройдет с 19 декабря по 6 января. Для самых маленьких (до 5 лет) организовали «Крошку-ёлку» с играми, песнями и костюмированными героями (27, 28 декабря и 5 января). А 8 января семейный рождественский спектакль «Муми-ёлка» завершит праздничную программу.
Во Дворце культуры «Свердловский» (ул. Академика Вавилова, 1В) покажут интригующую сказку-детектив «Портрет, который исчез…» с ярким видеорядом (21, 26 и 27 декабря).
Дворец культуры имени 1 Мая (ул. Юности, 16) 26 декабря приглашает на музыкальную историю «Новая сказка Деда Мороза» или «Не буди Лихо», где перед спектаклем детей ждут мастер-классы, фотозоны и хороводы.
Правобережный городской Дворец культуры предлагает интерактивную программу «Снежный праздник в сказочном лесу» (26 декабря и 6 января) с участием Снеговика на ходулях, Снегурочки, Деда Мороза, Слякоти и Емели.
Культурный центр на Высотной (пр. Свободный, 48) 27 и 28 декабря покажет детектив «Суслики спасают Новый год». Зрителям предстоит помочь пушистым сыщикам раскрыть тайну исчезновения стрелок с городских часов.
Билеты уже в продаже в кассах Дворцов культуры и на их сайтах. На часть мероприятий можно воспользоваться «Пушкинской картой».
0+