В Беларуси тепличный комбинат выставлен на торги со скидкой 90%

Тепличный комбинат выставлен на торги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси тепличный комбинат выставлен на торги со скидкой 90%. Информация размещена на beltorgi.by.

Речь идет про здание «Бобруйского тепличного комбината». Его площадь составляет более 6,5 гектара. Начальная стоимость указана 310 393,20 рубля, а минимальная — 155 196,60 рубля. При этом уточняется, что продажа осуществляется со скидкой 90%. Торги состоятся 8 декабря. Начало в 11.00.

Как пишет officelife.media, собственником тепличного комбината был уроженец Азербайджана, но гражданин Беларуси Вугар Садыгов. Под инвестпроект модернизации «Беларусбанк» выделил кредит в 382,5 тысячи рублей. Однако у Садыгова начались неприятности, и после его задержания бизнес начал разваливаться.

Банк подал заявление о банкротстве должника, в ноябре 2024 года суд принял решение о ликвидации фирмы. Требований от кредиторов оказалось более чем на два миллиона рублей.

