В Беларуси тепличный комбинат выставлен на торги со скидкой 90%

Как пишет officelife.media, собственником тепличного комбината был уроженец Азербайджана, но гражданин Беларуси Вугар Садыгов. Под инвестпроект модернизации «Беларусбанк» выделил кредит в 382,5 тысячи рублей. Однако у Садыгова начались неприятности, и после его задержания бизнес начал разваливаться.