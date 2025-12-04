Долина нарушит молчание по громкому скандалу с квартирой: что происходит вокруг дела певицы

Подобные схемы появились в России много лет назад, считает заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «Еще 25 лет назад мы судились по договорам ренты, когда бабушки получали уход, а потом говорили, что им он пришелся не по душе и вообще они не осознавали своих действий в момент заключения договора, поэтому квартиру снова нужно вернуть им», — рассказал Филиппов, его словам передает РИА Новости.