Прямые перелеты из Перми в Минск возобновят в апреле

Краевые власти весной 2026 года намерены возобновить прямые перелеты по маршруту «Пермь-Минск-Пермь». На каждый парный авиарейс выделят бюджетные субсидии.
Согласно распоряжения краевого Минтранса, полетная программа рассчитана на период со 2 апреля по 31 декабря. Прямые перелеты в Минск из Международного аэропорта «Пермь» временно приостановили в сентябре из-за снижения сезонного спроса.
Субсидия на каждый парный перелет по маршруту «Пермь-Минск-Пермь» составит около 1,1 млн руб. Краевой Минтранс также сообщил о величине субсидии на маршрут «Пермь — Горно-Алтайск — Пермь». Она составит 786,1 тыс. руб. на один рейс в одном направлении.
Между тем, Международный аэропорт «Минск» расширяет полетную программу. С февраля 2026 года израильская компания Arkia возобновит прямые перелеты в Тель-Авив. Время в пути составит около 3 часов 45 мин., стоимость билета в один конец — от 250 долларов.
Минтранс Пермского также сообщил о расширении программы международных субсидируемых авиаперелетов. В 2026 году планируют запустить прямой авиарейс в Абхазию по маршруту «Пермь-Сухум-Пермь».