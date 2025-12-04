Лауреатов премии «Большая книга» наградили в Москве

Победителей престижной литературной премии «Большая книга» объявили в Москве в среду, 3 декабря. Премия отражает актуальные тенденции в литературе, показывая, какие темы сегодня наиболее значимы в обществе и что представляет собой качественная литература.
Писатель Эдуард Веркин победил в номинации «Художественная литература» с романом «Сорока на виселице». В своей работе он исследовал тему оправдания глобальных экспериментов над человечеством, феномен преодоления старости и эволюцию космических миссий. В его тексте отмечают научно-фантастическому глубину и тревожность настоящей психологической прозы.
— У меня книга про счастливое будущее, и мне бы хотелось, чтобы оно воплотилось, — цитирует Веркина «Известия».
Победителем в номинации «Нон-фикшн» стала 101-летняя писательница Зоя Богуславская с автобиографией «Халатная жизнь». Там, среди прочего, она описывает, как спасла от закрытия сценарий «Андрея Рублева» Андрея Тарковского. Зоя Борисовна описывает лишь то, чему сама была свидетелем и в чем участвовала. Последнюю четверть века она ведет записи, хронику самых интересных событий и попутно вспоминает свою жизнь.
Ранее Нобелевскую премию по литературе в 2025 году получил венгерский писатель Ласло Краснохоркаи. Он получил награду за его «убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».
В мае роман «Джеймс» Персиваля Эверетта получил Пулитцеровскую премию в сфере художественной литературы. Это версия «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена, рассказанная от лица раба.