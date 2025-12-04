Прокуратура начала проверку по нарушению прав учеников вокальной школы в Иркутске

IrkutskMedia, 4 декабря. Прокуратура начала проверку по появившейся в сети информации о нарушении договорных обязательств перед клиентам одной их музыкальных школ Иркутска. Сотрудники ведомства проверят, как организации соблюдаются права учеников.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению законодательства о предоставлении услуг дополнительного образования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск прокурора Усть-Кута о предоставлении матери участника СВО жилья во внеочередном порядке. Установлено, что в 1988 году администрация МО предоставила заявительнице для проживания двухкомнатную квартиру на условиях социального найма. В 2024 году жилое помещение было уничтожено огнем.