Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку по нарушению прав учеников вокальной школы в Иркутске

Сотрудники ведомства оценят, как предоставляются услуги дополнительного образования.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 декабря. Прокуратура начала проверку по появившейся в сети информации о нарушении договорных обязательств перед клиентам одной их музыкальных школ Иркутска. Сотрудники ведомства проверят, как организации соблюдаются права учеников.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению законодательства о предоставлении услуг дополнительного образования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск прокурора Усть-Кута о предоставлении матери участника СВО жилья во внеочередном порядке. Установлено, что в 1988 году администрация МО предоставила заявительнице для проживания двухкомнатную квартиру на условиях социального найма. В 2024 году жилое помещение было уничтожено огнем.