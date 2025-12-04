«Это беда колоссальная наша»: Сукачев вступился за Пугачеву

Сукачев заявил, что не ко всем покинувшим Россию звездам он имеет такую же лояльность, как к Пугачевой.
Певицу Аллу Пугачеву после ее резонансного большого интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов в РФ) решил поддержать музыкант Гарик Сукачев. Она говорила не как гражданин, а как женщина, заявил Сукачев в интервью на YouTube.
«Я смотрел интервью Аллы Борисовны. Она же все это говорила не как гражданин, наверное, не как патриот, а как женщина. Я счастлив, что знаком с ней. Это непростительно, это беда колоссальная наша, что такие люди оказываются за границей, а мы их клюем, орем на них», — сказал музыкант на YouTube-канале «Лука Ебков».
Сукачев подчеркнул, что его мнение о Пугачевой никак не изменилось. Он отметил, что ему «есть за что ей быть благодарным». Также он добавил, что все негативные заявления, сделанные Пугачевой, не «несут в себе злого умысла». Он подчеркнул, что далеко ко всем звездам, покинувшим Россию, он также лоялен, как к Пугачевой.
Ранее Пугачева оказалась в поле судебных разбирательств: ее обвиняют в причинении морального вреда на сумму 1,5 миллиарда рублей. По информации telegram-канала Shot, иск подал адвокат Александр Трещев. Он считает, что высказывания певицы об Ичкерии (Чеченская республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в России) и ее критика власти РФ наносят вред репутации и могут затронуть интересы ветеранов боевых действий.