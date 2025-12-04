Глава «Алмаз-Антея» заявил, что дальность и ракеты делают С-400 мощнейшей системой ПВО

«Дальность работы С-400 и возможность использовать разные типы ракет делают “Триумф” мощнейшей системой ПВО», — отметил Новиков.
Руководитель концерна подчеркнул, что ЗРС С-400 «Триумф» остаётся одной из наиболее современных и узнаваемых в мире систем противовоздушной обороны. По его словам, комплекс способен эффективно работать на значительных дистанциях и применять разные варианты ракет, что расширяет возможности перехвата самых разнообразных целей. Новиков добавил, что именно сочетание дальности, технологичности и универсальности делает «Триумф» ключевым элементом современной обороны.
Ранее сообщалось, что С-400 сыграли ключевую роль в отражении атаки ВСУ на Воронеж ракетами ATACMS. Основная нагрузка в противоракетном бою пришлась на комплексы С-400 и «Панцирь-С1», а сама система «Триумф» создавалась для перехвата всех типов аэродинамических целей, включая сложные крылатые ракеты. Действия российских ВКС стали демонстрацией высокой боеготовности.
