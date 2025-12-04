Глава «Алмаз-Антея» заявил, что дальность и ракеты делают С-400 мощнейшей системой ПВО

Руководитель концерна подчеркнул, что ЗРС С-400 «Триумф» остаётся одной из наиболее современных и узнаваемых в мире систем противовоздушной обороны. По его словам, комплекс способен эффективно работать на значительных дистанциях и применять разные варианты ракет, что расширяет возможности перехвата самых разнообразных целей. Новиков добавил, что именно сочетание дальности, технологичности и универсальности делает «Триумф» ключевым элементом современной обороны.