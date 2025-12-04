«Танцуйте, как снежинки»: Life.ru выведал у главной Снегурочки России секреты стройности к Новому году

Настоящая российская Снегурочка из Костромы призналась Life.ru, что обожает бабушкины пирожки, но раскрыла свои хитрости, чтобы оставаться в форме. Её главный секрет — движение. Пока все спят, она надевает лёгкие сапожки и бежит на речку «рисовать узоры на льду». Снегурочка советует всем хотя бы 15 минут в день танцевать, как снежинки, или просто гулять, наслаждаясь зимним пейзажем.