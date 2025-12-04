Ричмонд
«Танцуйте, как снежинки»: Life.ru выведал у главной Снегурочки России секреты стройности к Новому году

Настоящая российская Снегурочка из Костромы призналась Life.ru, что обожает бабушкины пирожки, но раскрыла свои хитрости, чтобы оставаться в форме. Её главный секрет — движение. Пока все спят, она надевает лёгкие сапожки и бежит на речку «рисовать узоры на льду». Снегурочка советует всем хотя бы 15 минут в день танцевать, как снежинки, или просто гулять, наслаждаясь зимним пейзажем.

Источник: Life.ru

В питании помощница Деда Мороза тоже придерживается своих правил. Она предлагает мысленно делить тарелку на части: половину должны занимать овощи и зелень («зимние ёлочки»), четверть — белок («белочкины запасы»), и еще четверть — цельнозерновые каши («дары леса»). Вместо сладкой газировки она рекомендует согревающий чай с клюквой и облепихой.

А если очень захотелось торта, не нужно себе отказывать. Снегурочка советует отрезать тонкий ломтик, подать его на красивой тарелке и есть медленно, растягивая удовольствие. Главное, по её словам, — относиться к себе ласково. Забота о теле зимой — это не суровое испытание, а создание уюта.

«Зима дана нам, чтобы накопить внутренний свет», — говорит она. А если станет грустно, стоит выглянуть в окно: каждая снежинка — это её напоминание о том, что чудеса случаются с теми, кто в них верит.

