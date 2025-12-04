Ричмонд
Чемпионка Европы Лыскун сменила украинское гражданство на российское

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун решила отказаться от украинского гражданства и принять российское. Об этом во вторник, 2 декабря, она рассказала в беседе с журналистами.

По ее словам, на данное решение повлияло очень много факторов. В списке — некомпетентность и неподобающий подход со стороны тренеров, постоянное давление.

— В основном у нас все тренеры гимнасты или батутисты. Как человек из совсем другой отрасли может тебя чему-то обучить? Последние годы в спорте на Украине я понимаю, что не расту, — высказалась спортсменка.

Кроме того, Лыскун столкнулась с отсутствием какой-либо поддержки. Ее психологическое состояние и ситуацию только усугубляли окружающие.

— У меня были такие моменты, что я не ходила на тренировки где-то неделю, сидела дома и плакала, — цитирует ее «Известия».

По словам спортсменки, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.

