Чемпионка Европы Лыскун сменила украинское гражданство на российское

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун решила отказаться от украинского гражданства и принять российское. Об этом во вторник, 2 декабря, она рассказала в беседе с журналистами.
По ее словам, на данное решение повлияло очень много факторов. В списке — некомпетентность и неподобающий подход со стороны тренеров, постоянное давление.
— В основном у нас все тренеры гимнасты или батутисты. Как человек из совсем другой отрасли может тебя чему-то обучить? Последние годы в спорте на Украине я понимаю, что не расту, — высказалась спортсменка.
Кроме того, Лыскун столкнулась с отсутствием какой-либо поддержки. Ее психологическое состояние и ситуацию только усугубляли окружающие.
— У меня были такие моменты, что я не ходила на тренировки где-то неделю, сидела дома и плакала, — цитирует ее «Известия».
По словам спортсменки, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.
Недавно российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что не примет участия в финале Бундеслиги в Германии. Причиной стало расторжение контракта с клубом TSV Tittmoning-Chemnitz.