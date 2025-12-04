Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа

Государственный департамент США сообщил в Х, что Институту мира присвоили имя президента Штатов Дональда Трампа. Там отметили, что учреждение теперь носит название «Институт мира Дональда Дж. Трампа» и подчеркнули, что решение отражает вклад политика в переговорные процессы.