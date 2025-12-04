Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа

Государственный департамент США сообщил в Х, что Институту мира присвоили имя президента Штатов Дональда Трампа. Там отметили, что учреждение теперь носит название «Институт мира Дональда Дж. Трампа» и подчеркнули, что решение отражает вклад политика в переговорные процессы.
В департаменте пояснили, что Трамп является «великим переговорщиком» и что перемены должны придать организации новое развитие. Институт остается независимой некоммерческой структурой, которую создал Конгресс Соединенных Штатов в 1984 году для поддержки инициатив по урегулированию международных конфликтов.
На сайте организации разместили информацию о подготовке церемонии подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой. В Белом доме уточнили, что президенты Феликс Чисекеди и Поль Кагаме планируют подписать документ 4 декабря в Вашингтоне.
По данным пресс-службы, мероприятие пройдет в здании Института и станет частью усилий США по поддержке мирного процесса в регионе.
Ранее Дональд Трамп признался, что «любит останавливать войны». Он также рассказал, как позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи, чтобы помочь им в урегулировании военного конфликта.