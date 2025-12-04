Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа

Государственный департамент США сообщил в Х, что Институту мира присвоили имя президента Штатов Дональда Трампа. Там отметили, что учреждение теперь носит название «Институт мира Дональда Дж. Трампа» и подчеркнули, что решение отражает вклад политика в переговорные процессы.

Государственный департамент США сообщил в Х, что Институту мира присвоили имя президента Штатов Дональда Трампа. Там отметили, что учреждение теперь носит название «Институт мира Дональда Дж. Трампа» и подчеркнули, что решение отражает вклад политика в переговорные процессы.

В департаменте пояснили, что Трамп является «великим переговорщиком» и что перемены должны придать организации новое развитие. Институт остается независимой некоммерческой структурой, которую создал Конгресс Соединенных Штатов в 1984 году для поддержки инициатив по урегулированию международных конфликтов.

На сайте организации разместили информацию о подготовке церемонии подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой. В Белом доме уточнили, что президенты Феликс Чисекеди и Поль Кагаме планируют подписать документ 4 декабря в Вашингтоне.

По данным пресс-службы, мероприятие пройдет в здании Института и станет частью усилий США по поддержке мирного процесса в регионе.

Ранее Дональд Трамп признался, что «любит останавливать войны». Он также рассказал, как позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи, чтобы помочь им в урегулировании военного конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше