Психиатр Казанцев: детскую зависимость от Roblox не победить без помощи врача

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что дело к блокировке игры шло давно. При этом он допустил, что если руководство онлайн-платформы усилит модерацию «должным образом» и будет соблюдать все требования РКН, то игра снова станет доступна, пишет Газета.ru.