Психиатр Казанцев: детскую зависимость от Roblox не победить без помощи врача

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил, формируется ли у детей и подростков игровая зависимость от Roblox. 3 декабря игра в России была заблокирована Роскомнадзором.
Психиатр отметил, что подобное решение может усугубить проблему, так как дети серьезно «подсели» на сетевую игру. Зачастую родители не знают, как помочь ребенку, так что действовать нужно аккуратно, шаг за шагом убеждая его обратиться за помощью.
— Они полностью погружаются в свой собственный мир. Так что зависимость опасная, и кроме как со специалистом — ее никак не проработать, — резюмировал медик в беседе с Life.ru.
Врач посоветовал не затягивая обратиться за консультацией к специалистам: клиническому психологу, врачу-психиатру или психотерапевту.
Зависимость от Roblox — это разновидность компьютерной зависимости, которая приводит к нарушением цикла сна и бодрствования. В итоге пропадает интерес к окружающему миру, учебе, живому общению. В тяжелых случаях это приводит к сбоям в работе эндокринной системы.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что дело к блокировке игры шло давно. При этом он допустил, что если руководство онлайн-платформы усилит модерацию «должным образом» и будет соблюдать все требования РКН, то игра снова станет доступна, пишет Газета.ru.
Роскомнадзор не раз обращался к разработчикам популярной среди детей игры Roblox с требованиями удалить контент, который может оказать негативное воздействие на юных пользователей. Но модераторы проекта не справляются с задачей, сообщает ОТР.
Эксперты критично оценивают решение о блокировке, она не обеспечит защиты от кибермошенников. Даже если игру заблокируют, дети найдут способы обойти ограничения, а злоумышленники останутся на платформе, сообщает 360.ru.