Пермяки через Мax могут общаться с управляющими компаниями

В министерстве строительства России уточнили, что в мессенджере есть полезные для жителей многоквартирных домов отраслевые сервисы. При этом информация в чатах защищена от атаки мошенников. Кроме общения с представителями управляющей компании в чатах жильцы могут обсудить с соседями вопросы о доме, запланировать и организовать общее собрание собственников квартир, направить заявки в аварийно-диспетчерскую службу. Доступ к домовому чату в мессенджере можно получить через приложение «Госуслуги. Дом». Оба мобильных приложения бесплатны для Android и iOS и доступны для скачивания в магазинах приложений.