РБК: Роскомнадзор усилил блокировки VPN в России

Ранее эксперты опровергали появившиеся в соцсетях слухи о массовом отключении домашнего интернета за использование VPN, подчеркивая, что само по себе применение таких сервисов не запрещено и провайдеры не могут блокировать доступ только по этому основанию. Ограничения, по их словам, вводит Роскомнадзор точечно в целях защиты Рунета: к осени 2025 года было заблокировано 258 VPN-сервисов, а с 1 сентября 2025 года использование VPN при совершении преступлений считается отягчающим обстоятельством.