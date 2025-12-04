Лева* из Би-2 полностью избавился от имущества в России

Иноагент Лева* из Би-2 вывел деньги из РФ, подарив московскую недвижимость.
Музыкант Лёва (настоящее имя — Игорь Бортник, прим. URA.RU), (Лева, признан в РФ иноагентом) из группы «Би-2» подарил свою последнюю квартиру в Москве постороннему лицу. Об этом сообщает издание SHOT со ссылкой на свои данные.
«Благодаря тому что артист оформил дарственную, он теперь может не платить налог от продажи, а все иные затраты ложатся на плечи нового владельца», — отмечает издание, предполагая, что это часть схемы по выводу средств.
Стоимость трехкомнатной квартиры на улице 1905 года оценивается примерно в 36 миллионов рублей. Ранее эта недвижимость была записана на супругу музыканта.
*Игорь Бортник, Лева Би-2 — признан иностранным агентом на территории РФ.