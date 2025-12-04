В Тюмени собрались улучшить жизнь неблагополучных семей с детьми

«В мероприятии участвуют специалисты из Тюменской, Иркутской, Ленинградской, Курганской и Томской областей. В первый день они выстраивали эффективную систему помощи. Центральным событием стал круглый стол на тему “Региональная модель межведомственного взаимодействия при оказании помощи семьям с детьми”, где был представлен уникальный опыт Тюменской области. Эксперты из разных ведомств детально разобрали тюменскую модель работы», — сообщается в публикации инфоцентра.