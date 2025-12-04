Средняя пенсия в Башкирии превысила 22,8 тысяч рублей

К началу октября средний размер пенсии в Башкирии достиг 22 869 рублей. По данным Социального фонда России, это на 11,3% больше, чем было годом ранее.
Эта сумма оказалась немного выше, чем средний показатель по Приволжскому федеральному округу, который составляет 22 726 рублей. Однако пенсия в республике все еще ниже общероссийской средней, составляющей 23 530 рублей.
Среди регионов ПФО самыми высокими пенсиями могут похвастаться жители Пермского края (23 677 рублей). За ним в рейтинге следуют Удмуртия, Нижегородская, Самарская и Кировская области, а также Татарстан. Башкирия в этом списке занимает седьмую строчку из четырнадцати. Наиболее скромные пенсии получают в Марий Эл (21 237 рублей) и Пензенской области (21 495 рублей).