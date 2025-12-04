Безопасность превыше мишуры: Life.ru узнал, как россияне готовятся украшать дома к Новому году

«При этом жители городов также хотят не только помочь финансово, но и лично принять участие в украшении дома. Ровно половина респондентов высказались за то, чтобы подключиться к выбору украшений, если это не займёт много времени. А каждый пятый участник опроса готов активно погрузиться в этот процесс», — заявили авторы исследования.
В то время как праздничные украшения подобно снегу укрывают улицы городов, больше 65% россиян поделились, что в их жилых комплексах и домах отсутствует праздничная атрибутика. Между тем каждый четвертый человек отметил важность подобных украшений, а 63% считают их приятным дополнением к праздничной атмосфере. При этом 6 из 10 россиян хотели бы видеть новогодний декор не только в квартире, но и на территории всего дома.
Если говорить о самих украшениях, то 88% россиян хотели бы ежедневно смотреть на главный символ праздника — новогоднюю елку. Более 72% считают, что новогоднюю атмосферу создают гирлянды, а 55% считают, что главный секрет формирования праздничного настроения в новогодних игрушках. Одновременно с этим мишура радует глаз каждого пятого респондента, а хвойные венки и свечи хотели бы видеть в равной степени по 10% участников опроса. Почти 5% городских жителей были бы рады поздравительным растяжкам, а 4% хотели бы наслаждаться «сладкими украшениями».
«В большей степени для жителей городов важно наличие новогодней елки и украшений во дворе. Этот момент отметили 35% участников опроса. Более 25% рассказали о том, что хотели бы видеть праздничные атрибуты в зоне входной группы жилого дома, подъезде или лобби и местах общего пользования. Украшения на фасаде здания хотели бы наблюдать только 17% россиян. За идею создания праздничной атмосферы на детских площадках выступают 10% горожан», — говорится в исследовании.
При этом 57% россиян отметили, что не против видеть каждый год разные украшения в определенных тематиках. Почти треть опрошенных относится к такому подходу нейтрально. А 8% предпочитают более консервативный вариант праздничной атрибутики.
Однако главной проблемой перед использованием украшений может стать техника безопасности. Так 38% респондентов поделились, что у них есть небольшие опасения, а 14% видят серьезные риски для дома при чрезмерном использовании электронных декораций. Но 28% высказались о том, что не видят в этом никакой проблемы, а 20% даже не задумывались о подобных рисках. При этом чуть больше половины участников опроса (52%) готовы отказаться от дополнительных украшений, если они могут нести угрозу.
