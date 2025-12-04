Безопасность превыше мишуры: Life.ru узнал, как россияне готовятся украшать дома к Новому году

Однако главной проблемой перед использованием украшений может стать техника безопасности. Так 38% респондентов поделились, что у них есть небольшие опасения, а 14% видят серьезные риски для дома при чрезмерном использовании электронных декораций. Но 28% высказались о том, что не видят в этом никакой проблемы, а 20% даже не задумывались о подобных рисках. При этом чуть больше половины участников опроса (52%) готовы отказаться от дополнительных украшений, если они могут нести угрозу.