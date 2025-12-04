Ричмонд
Долина намерена выступить с официальным заявлением на фоне скандала с квартирой

Российская певица Лариса Долина 5 декабря планирует выступить с официальным заявлением по поводу скандала с квартирой. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, на данный момент Долина физически не может прокомментировать ситуацию — все из-за плотного концертного графика.

— Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать правду и все, что происходит, не было возможности. 5 декабря ответ будет, — добавил Пудовкин.

Он также признал, что волна негатива накрыла певицу именно 26 ноября — тогда же суд встал на сторону Долиной. Поэтому ситуация действительно сложная, передает Popcake.

Инцидент с обманутой мошенниками певицей только набирает обороты, среди общественников и звезд назрело немало противоречий относительно этого вопроса. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Верховный суд запросил материалы дела оспаривания сделки с квартирой Долиной. Действия инстанции могут говорить о том, что судья ВС обнаружила нарушения в решениях нижестоящих судов.