«Не верю в невменяемость»: Останина прокомментировала скандал с квартирой Долиной

Председатель Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала ситуацию вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Она выразила удивление поведением артистки и заявила, что Верховный суд должен выработать единую практику решений по таким спорам.
По словам Останиной, история с возвращением жилья Долиной и оставшейся без квартиры покупательницей вызвала широкое обсуждение как в Сети, так и в парламенте. Она подчеркнула, что подобные ситуации не должны зависеть от конкретных персон и нуждаются в четком правовом регулировании.
— Долина присвоила себе не только возврат на квартиру, но и, с другой стороны, не вернула деньги покупателю… Не должен покупатель добросовестный страдать от того, что здесь была применена мошенническая схема. Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои дает как человек вменяемый… Справедливость должна быть восстановлена, — цитирует Останину Telegram-канал Shot.
Инцидент с обманутой мошенниками Долиной набирает обороты, а среди общественников и звезд назрело немало противоречий относительно квартирного вопроса. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».