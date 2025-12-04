Резолюцию Генассамблеи ООН по украинским детям поддержало менее половины стран-членов организации, но документ всё равно был принят. Об этом сообщает ТАСС из зала заседания.
За предложенный Украиной и её союзниками проект под названием «Возвращение украинских детей» проголосовали 91 государство. Против высказались Россия и ещё 11 стран, 57 делегаций воздержались.
Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что цель текста — не помощь детям, а продвижение ложного нарратива о депортации. Она подчеркнула, что цифры не подтверждаются списками или запросами родственников.
Дипломат также обратила внимание на отсутствие в документе упоминания о тысячах украинских детей в Европе. По её словам, ЕС следует обратить внимание на ситуацию у себя, а не заниматься показной деятельностью.
Напомним, что в ноябре 2025 года США впервые за три года не поддержали антироссийскую поправку к резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Генассамблее ООН. В итоге был принят именно российский проект.